Feuerinferno in Liesing: 19 Bewohner in Lebensgefahr

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag im Bezirk Mauer in Liesing zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. 19 Bewohner waren betroffen, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten befand sich auch der Bewohner der betroffenen Wohnung.

Es war kurz nach 5 Uhr, als die Flammen in einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes ausbrachen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschleitungen und unter Atemschutz an, um das Feuer zu bekämpfen. Sie waren gerade noch rechtzeitig vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen von einem Balkon auf weitere Wohnungen zu verhindern.

Die Bewohner des Hauses mussten mit Fluchtfilterhauben in Sicherheit gebracht werden. Nach der erfolgreichen Evakuierung übernahm die Berufsrettung die Betreuung der Betroffenen. Zwei Personen, darunter der Bewohner der Brandwohnung, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen laufen

Es gibt Hinweise darauf, dass der Wohnungseigentümer psychische Probleme hat. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit unklar.

Die Brandursache und die genauen Umstände des Feuers sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Allerdings hat die starke Hitzeentwicklung während des Brandes zu erheblichen Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten geführt.

Der Wohnungseigentümer hatte die Eingangstür offen gelassen, als er die Wohnung verließ, was die Sauerstoffzufuhr und damit die Intensität des Feuers erhöhte.

Auch andere Bewohner hatten ihre Türen nicht geschlossen, was zusätzlich zur Ausbreitung des Feuers beigetragen hat.