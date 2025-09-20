Filmreife Jagd nach Verkehrskontrolle in Wien: Vier Burschen, null Führerscheine

Nächtliche Kontrolle wird zur Jagd durch Wien: Ein 19-Jähriger ohne Führerschein flüchtet zu Fuß, seine drei Begleiter entkommen – vorerst.

📍 Ort des Geschehens

Filmreife Szenen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erlebten Wiener Polizeibeamte eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Nach mehreren Geschwindigkeitsübertretungen hielten die Beamten einen Wagen an der Ausfahrt der A22 im Bereich der Floridsdorfer Brücke an. Doch was als routinemäßige Verkehrskontrolle begann, entwickelte sich rasch zu einem filmreifen Einsatz.

Im kontrollierten Fahrzeug befanden sich vier junge Männer – ein 19-jähriger Österreicher am Steuer sowie drei 17-Jährige aus Österreich und Serbien. Bei der Überprüfung verstrickten sich die Insassen in widersprüchliche Aussagen zur Herkunft des Wagens. Wie sich später herausstellte, war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden. Keiner der jungen Männer konnte sich als rechtmäßiger Eigentümer des Autos ausweisen oder einen Eigentumsnachweis erbringen.

Dramatische Flucht

Während die Beamten die Situation zu klären versuchten, ergriff der 19-jährige Fahrer plötzlich zu Fuß die Flucht in Richtung Neue Donau. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Nach kurzer Zeit entdeckten sie den Flüchtigen, der vergeblich versuchte, sich im hohen Gras zu verstecken. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.

⇢ Wilde Verfolgungsjagd: Drogendealer crasht nach Kontrolle – zwei Polizisten verletzt



Die drei anderen Fahrzeuginsassen nutzten die Gelegenheit und flüchteten ebenfalls, während die Polizisten mit der Verfolgung des Fahrers beschäftigt waren. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Wie die Ermittlungen ergaben, verfügte keiner der Beteiligten über eine gültige Lenkberechtigung.

Ermittlungen laufen

Die Außenstelle Nord des Wiener Landeskriminalamts hat den Fall übernommen und setzt die Suche nach den drei flüchtigen Jugendlichen fort. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Umstände des Fahrzeugdiebstahls zu klären und die noch flüchtigen Verdächtigen zu identifizieren.