Wilde Verfolgungsjagd: Drogendealer crasht nach Kontrolle – zwei Polizisten verletzt

Wilde Verfolgungsjagd in Wien: Ein Autofahrer flüchtet vor der Polizei, rammt mehrere Fahrzeuge und verletzt Beamte – mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden am Dienstag gegen 13.00 Uhr auf zwei Männer in einem Fahrzeug aufmerksam. Als der Polizeitrupp den Lenker kontrollieren wollte, nachdem dessen Beifahrer ausgestiegen war, setzte dieser zur Flucht an. Die Landespolizeidirektion teilte am Mittwoch mit, dass der Fahrer während seiner Fluchtfahrt nicht nur zahlreiche Verwaltungsübertretungen beging, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte.

Die wilde Fahrt endete schließlich mit einem Zusammenstoß – sowohl mit einem unbeteiligten Fahrzeug als auch mit einem Einsatzwagen der Polizei. Der österreichische Fahrer konnte erst durch körperlichen Einsatz der Beamten überwältigt werden. „Dabei wurden zwei Beamte am Arm verletzt“, erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der APA.

Verletzte Beamte

Die verletzten Polizisten konnten ihren Dienst dennoch fortsetzen. Im Zuge der weiteren Amtshandlungen nahmen die Einsatzkräfte auch den 42-jährigen serbischen Beifahrer fest. Bei den Verdächtigen stellten die Beamten neben Suchtmitteln und Bargeld auch gefälschte Identitätsdokumente sicher.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ist speziell für die Bekämpfung des organisierten Drogenhandels in Wien zuständig und führt regelmäßig Schwerpunktaktionen durch. Erst im April 2025 gelang der EGS bei einer Großrazzia die Festnahme von sieben mutmaßlichen Schmugglern und die Sicherstellung von über 124 Kilogramm Suchtgift.

Auch bei anderen EGS-Einsätzen werden häufig neben Drogen auch gefälschte Ausweise gefunden – so wurden etwa im Mai bei einer Kokain-Übergabe 3,5 Kilogramm Kokain sowie mehrere gefälschte Identitätsdokumente beschlagnahmt.

Zahlreiche Verstöße

Gegen den 58-jährigen Fahrzeuglenker wurden zusätzlich Anzeigen wegen insgesamt 17 verwaltungsrechtlicher Verstöße erstattet.