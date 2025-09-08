Terror mit 16? Tödlicher Angriff erschüttert türkische Behörden

Blutiger Angriff in der Türkei: Ein 16-Jähriger stürmte mit einem Gewehr eine Polizeistation in Izmir. Die Behörden reagieren mit Hochdruck.

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Polizeistation in der westtürkischen Provinz Izmir sind am Dienstag zwei Beamte getötet und ein weiterer verletzt worden. Nach Angaben der türkischen Behörden eröffnete ein 16-jähriger Tatverdächtiger mit einem Gewehr das Feuer auf die Polizeistation Salih Isgoren im Bezirk Balcova.

Der verletzte Polizist wurde umgehend ins Universitätskrankenhaus „Dokuz Eylul“ eingeliefert. Innenminister Ali Yerlikaya bestätigte kurz nach dem Vorfall über X (ehemals Twitter) die Festnahme des jugendlichen Verdächtigen.

Ermittlungen laufen

Justizminister Yilmaz Tunc teilte ebenfalls über X mit, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Izmir bereits eine umfassende Untersuchung des Angriffs eingeleitet habe. Die Hintergründe der Tat werden derzeit von den türkischen Sicherheitsbehörden untersucht.