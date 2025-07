Flammeninferno zerstört Tomorrowland-Bühne – Festival findet trotzdem statt

Ein verheerendes Feuer hat die Hauptbühne des renommierten Elektromusik-Festivals Tomorrowland kurz vor dessen Eröffnung stark beschädigt. In sozialen Medien kursierende Videoaufnahmen zeigen neben den Flammen auch unkontrolliert explodierende Feuerwerkskörper. Ob diese Pyrotechnik den Brand verursacht hat, ist derzeit noch nicht geklärt. Von der kunstvoll gestalteten Bühnenlandschaft mit Bergpanorama und Steinskulpturen blieb nach dem Vorfall lediglich das Stahlgerüst übrig.

Flammen statt Beats: Festival-Hauptbühne in Schutt und Asche



Festival geht weiter

Trotz des Unglücks haben die Veranstalter am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Festival wie geplant durchgeführt wird. An den kommenden zwei Wochenenden werden in Boom in Belgien etwa 400.000 Besucher aus mehr als 200 Nationen erwartet. Tomorrowland zählt mit seiner sechsstelligen Besucherzahl zu den bedeutendsten Elektrofestivals weltweit.

Die aktuelle Ausgabe läuft unter dem Motto „Orbyz“ und umfasst über 600 Auftritte auf verschiedenen Bühnen. Zum Line-up gehören internationale Stars wie Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte und Swedish House Mafia. Das Festivalgelände befindet sich in der Gemeinde Boom zwischen Brüssel und Antwerpen.

Alternative Lösungen

Die Festivalleitung teilte mit, dass der Campingbereich planmäßig am Donnerstag öffnet. Für das erste Festivalwochenende werden aktuell intensiv alternative Lösungen erarbeitet. Die Organisatoren haben die Sicherheit aller Festivalbesucher als oberste Priorität betont und versichert, dass trotz des Vorfalls das Programm weitgehend wie geplant stattfinden soll.

Bei dem Feuer kam glücklicherweise niemand zu Schaden – weder Besucherinnen und Besucher noch Mitarbeitende wurden verletzt. Konkrete Details zur Ersatzbühne oder zu möglichen Änderungen im Sicherheitskonzept hat die Festivalleitung bislang nicht veröffentlicht.

