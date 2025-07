Flammen statt Beats: Festival-Hauptbühne in Schutt und Asche (VIDEOS)

Flammen und Rauch statt elektronischer Beats: Auf dem Tomorrowland-Festival in Belgien brennt die Hauptbühne. Die Veranstalter suchen nach Lösungen für den geplanten Start.

Laut einer Sprecherin der Feuerwehr gibt es bislang keine Verletzten durch den Brand auf dem Tomorrowland-Festivalgelände. Die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete, dass Rettungskräfte an der Unglücksstelle im Einsatz sind. Momentan konzentrieren sich die Maßnahmen vor allem auf den Schutz der vor Ort befindlichen Mitarbeiter.

Der Veranstalter bestätigte auf seiner Webseite sowie in den sozialen Netzwerken, dass niemand zu Schaden gekommen sei. Die Hauptbühne wurde jedoch erheblich beschädigt. Trotz des Vorfalls soll der Festival-Campingplatz „Dreamville“ wie vorgesehen am Donnerstag seine Pforten öffnen.

Festival-Zukunft ungewiss

Für das eigentliche Festival, dessen Start für Freitag geplant war, werden aktuell alternative Lösungen erarbeitet. In sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die dichten Rauch und Flammen im linken Bereich der aufwendig gestalteten Bühnenanlage zeigen.

Die gute Nachricht für Fans: Das Festival wird trotz der Zerstörung der Hauptbühne stattfinden, wie die Veranstalter inzwischen bestätigt haben. Allerdings muss das Programm ohne die Main Stage auskommen. Festivalsprecherin Debby Wilmsen dementierte Gerüchte über eine mögliche Absage und betonte, dass die Sicherheit aller Beteiligten oberste Priorität habe. Der Campingplatz DreamVille wird wie geplant für rund 38.000 Besucher öffnen, während an einer Alternativlösung für die Hauptbühne gearbeitet wird.

Elektronik-Musik-Highlight

Das Tomorrowland zählt zu den bedeutendsten Festivals für elektronische Musik in Europa und findet seit 2005 in Boom in Belgien statt. Jedes Jahr verwandelt sich das Gelände im Naherholungsgebiet „De Schorre“ in eine fantasievolle Themenwelt. Nach 400.000 Besuchern im vergangenen Jahr rechneten die Organisatoren auch diesmal mit ähnlichen Besucherzahlen.

Für das diesjährige Line-up waren unter anderem Armin Van Buuren, Charlotte De Witte und Swedish House Mafia angekündigt. Trotz des Brandes erwarten die Veranstalter weiterhin fast eine halbe Million Besucher an beiden Festivalwochenenden und arbeiten mit Hochdruck daran, das Programm entsprechend anzupassen.

