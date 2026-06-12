KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sicherheitsalarm

Flughafen Hamburg evakuiert – Flugbetrieb nach Alarm gestoppt

Flughafen Hamburg evakuiert – Flugbetrieb nach Alarm gestoppt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Alarm am Hamburger Flughafen: Terminals geräumt, Flüge gestoppt – ein verdächtiger Fund versetzt den Airport in Ausnahmezustand.

Am Flughafen Hamburg ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Sicherheitsbereich des Airports wurde geräumt, sämtliche Abflüge wurden bis auf Weiteres gestoppt.

Auslöser des Einsatzes war laut einem Bericht der „Bild“ ein verdächtiger Gegenstand. Reisende, die sich bereits an Bord ihrer Maschinen befunden hatten, wurden aufgefordert, die Flugzeuge zu verlassen.

Lage am Terminal

Über Lautsprecherdurchsagen wurden die Passagiere am Terminal über die Situation auf dem Laufenden gehalten. Die Polizei sprach lediglich von einer „polizeilichen Lage“, ohne weitere Details zu nennen.

Wie lange der Einsatz andauern wird, war zunächst nicht absehbar.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Alkoholverbot
Alkohol-Automaten verboten – Betreiber schlagen zurück
| Börsendebüt
Ära der Billionäre – SpaceX-Börsengang katapultiert Elon Musk in neue Höhen
| Irankonflikt
Trump verkündet Sieg: „Iran-Krieg ohne Europa gewonnen“
| Netzausfall
Meta-Blackout: Millionen Nutzer starren auf leere Bildschirme
| Steuerstreit
Trotz Alkohol-Steuer: Staat kassiert weniger statt mehr ab
MEHR AKTUELLE NEWS