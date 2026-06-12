Flughafen Hamburg evakuiert – Flugbetrieb nach Alarm gestoppt

Alarm am Hamburger Flughafen: Terminals geräumt, Flüge gestoppt – ein verdächtiger Fund versetzt den Airport in Ausnahmezustand.

Am Flughafen Hamburg ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Sicherheitsbereich des Airports wurde geräumt, sämtliche Abflüge wurden bis auf Weiteres gestoppt.

Auslöser des Einsatzes war laut einem Bericht der „Bild“ ein verdächtiger Gegenstand. Reisende, die sich bereits an Bord ihrer Maschinen befunden hatten, wurden aufgefordert, die Flugzeuge zu verlassen.

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Lage am Terminal

Über Lautsprecherdurchsagen wurden die Passagiere am Terminal über die Situation auf dem Laufenden gehalten. Die Polizei sprach lediglich von einer „polizeilichen Lage“, ohne weitere Details zu nennen.

Wie lange der Einsatz andauern wird, war zunächst nicht absehbar.