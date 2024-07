Flugzeug legt Bruchlandung im Vorgarten hin (VIDEO)

In Roy, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Utah, ereignete sich kürzlich ein ungewöhnlicher Zwischenfall: Ein Kleinflugzeug stürzte in einen Vorgarten. Bei dem Vorfall am Nachmittag des 24. Julis wurde die Besatzung verletzt.

Ungewöhnlicher Notfall

Die lokale Feuerwehr von Roy teilte kurz nach dem Vorfall auf Facebook mit, dass sie gegen 15:55 Uhr über den Absturz informiert wurden. Obwohl der Unfall glücklicherweise ohne weitere Verletzte abging, wurden ein nahestehendes Haus und ein Baum leicht beschädigt.

Video der Überwachungskamera

Ein Anrainer, Anthony Baugh, der zum Zeitpunkt des Absturzes nicht zuhause war, berichtete einem lokalen Fernsehsender, FOX 13, über seine Eindrücke. Er rekonstruierte das Ereignis anhand von Aufnahmen seiner Überwachungskamera. Diese Bilder dokumentieren, wie das Flugzeug unkontrolliert in den Vorgarten rutscht und beängstigend nah vor der Veranda zum Stehen kommt.

Die Gemeinschaft steht unter Schock

Pat Bouwhuis, ein anderer Nachbar, beschrieb den Moment des Absturzes: „Ich dachte, ein Haus wäre explodiert oder so etwas, und als ich nach draußen kam, sah ich das Flugzeug in der Einfahrt zwei Häuser weiter.“

Die US-Bundesluftfahrtbehörde sowie die zuständige Verkehrsbehörde wurden umgehend über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Derzeit dauern die Ermittlungen an, um die Ursache des Absturzes zu klären. Die beiden Passagiere wurden bei dem Absturz verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.