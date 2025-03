Follower tötet Influencerin während Livestream

Ein Livestream in Tokio endete in einer Tragödie: Eine Influencerin wurde auf offener Straße tödlich verletzt. Der Täter wurde am Tatort verhaftet.

In Tokio ereignete sich ein erschütternder Vorfall, bei dem eine junge Frau während eines Livestreams auf offener Straße tödlich verletzt wurde. Die 22-jährige Japanerin wurde von einem 42-jährigen Mann angegriffen, der laut Berichten der Nachrichtenagentur Kyodo noch am Tatort verhaftet wurde. Die Ermittler fanden an der Leiche der Influencerin zahlreiche Stichwunden, die unter anderem Kopf und Hals betrafen.

Dramatische Szenen

Die dramatischen Szenen wurden von den Zuschauern des Livestreams mitverfolgt, die in Schrecken versetzt wurden, als die Influencerin plötzlich um Hilfe schrie. Kurz darauf brach die Übertragung ab, während im Hintergrund Sirenen ertönten. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen langjährigen Follower der Influencerin, der regelmäßig ihre Videos verfolgte. Er nutzte die Ankündigung des Livestreams, um der jungen Frau gezielt aufzulauern.

Motiv des Täters

Der Verdächtige erklärte, dass er der Influencerin zwei Millionen Yen, etwa 12.350 Euro, geliehen habe, ohne jemals eine Rückzahlung erhalten zu haben. Die Polizei prüft derzeit die Glaubwürdigkeit dieser Aussage, um das Motiv für die Tat zu ermitteln.