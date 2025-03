Tragödie in Bosnien: Grausamer Mord und Vertuschungsversuch

Ein grausames Verbrechen erschüttert Visoko (Stadt im Kanton Zenica-Doboj in Bosnien und Herzegowina). Ein junger Mann gesteht den Mord an einem Gleichaltrigen. Die Polizei findet eine verstümmelte Leiche.

In der Stadt Visoko, gelegen in Zentralbosnien, ereignete sich ein tragisches Verbrechen. Ein junger Mann fiel einem Mord zum Opfer, begangen von einem Gleichaltrigen. Das Innenministerium des Kantons Zenica-Doboj bestätigte gegenüber der Zeitung Avaz, dass am Vortag um 18:35 Uhr eine Person mit den Initialen I.M. die Polizeidienststelle in Visoko aufsuchte. Diese Person berichtete, dass B.D., geboren im Jahr 2001 und ebenfalls aus Visoko stammend, ihr gestanden habe, P.E., auch Jahrgang 2001, in seiner Wohnung getötet zu haben.

Tatort und Ermittlungen

Die Polizei entdeckte daraufhin eine Leiche am Tatort. Die Untersuchung des Schauplatzes fand in der Nacht unter der Aufsicht des diensthabenden Staatsanwalts statt. Der Verdächtige wurde verhaftet. Erste Ermittlungen legen nahe, dass der Täter nicht nur den Mord beging, sondern auch versuchte, die Leiche zu zerstückeln, um seine Tat zu verschleiern.