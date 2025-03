Koffer-Leiche in Favoriten: Todesursache geklärt

Ein grausiger Fund erschüttert Wien: Die Leiche eines Geschäftsmanns wurde in einem Koffer entdeckt. Ein junger Verdächtiger steht im Fokus der Ermittlungen.

In einem beunruhigenden Kriminalfall wurde die Leiche von Christian Sch., einem 59-jährigen Geschäftsmann, in einem Koffer auf der Quellenstraße in Favoriten gefunden. Der Fall zieht große Aufmerksamkeit auf sich, da der Hauptverdächtige, der 28-jährige Hamza E., derzeit in einer Justizanstalt festgehalten wird. Die Wiener Staatsanwaltschaft beabsichtigt, einen Antrag auf Untersuchungshaft zu stellen, über den ein Richter entscheiden wird. Hamza E., ein Österreicher mit ägyptischen Wurzeln, hat bisher keine Geständnisse gemacht und widersprüchliche Aussagen gegenüber der Polizei geäußert.

⇢ Mord in Favoriten: Leiche im Koffer – Verdächtiger schweigt



Hauptverdächtiger im Fokus

Das Opfer, Christian Sch., bewohnte ein Dauerapartment in einem Luxushotel in Döbling. Die Ermittler konzentrierten sich auf sein Umfeld und verdächtigen Hamza E., der als jüngerer Freund von Sch. beschrieben wird, dringend der Tat. Berichten zufolge eskalierte ein Streit über eine große Geldsumme, die einer dem anderen schuldete, zu dem tödlichen Vorfall.

⇢ Kofferleiche in Favoriten: Verdächtiger sagt aus



Laut einem gerichtsmedizinischen Bericht starb Christian Sch. durch Strangulation, möglicherweise mit einem Gürtel. Es wird angenommen, dass der Mord in der Hotelwohnung des Opfers geschah, da es dort nicht auffällig gewesen wäre, wenn jemand das Gebäude mit einem großen Koffer verließ. Zudem mietete Hamza E. ein Airbnb-Zimmer in der Nähe des Fundortes der Leiche, wo er angeblich seinen „guten Bekannten“ aufgrund der finanziellen Differenzen erdrosselte und die Leiche in einen Koffer steckte, um sie anschließend auf die Straße zu bringen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.