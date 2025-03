Kofferleiche in Favoriten: Verdächtiger sagt aus

Ein grausiger Fund in Favoriten: Ein 59-jähriger Geschäftsmann wurde tot in einem Koffer entdeckt. Ein 28-jähriger Bekannter gerät ins Visier der Ermittler.

Im Wiener Bezirk Favoriten steht ein 28-jähriger Mann im Fokus der Ermittlungen, nachdem eine Leiche in einem Koffer entdeckt wurde. Dieser Verdächtige, ein österreichischer Staatsbürger mit ägyptischen Wurzeln. Er ist ein Bekannter des Opfers und wurde von der Polizei verhört. Trotz intensiver Befragung zeigte er sich nicht geständig. Am Freitag enthüllte die Polizei neue Details zu seinem möglichen Motiv. Polizeisprecher Philipp Hasslinger berichtete von widersprüchlichen Aussagen des Verdächtigen. Man erwartet noch heute Samstag die Überstellung des Mannes in eine Justizanstalt.

Hintergrund des Verbrechens

Das Opfer, ein 59-jähriger Geschäftsmann aus Wien war gewaltsam stranguliert worden. Ein gerichtsmedizinischer Bericht bestätigte diese Todesursache. Im Zuge der Ermittlungen im Umfeld des Opfers verdichteten sich die Hinweise gegen den 28-Jährigen. Es wird vermutet, dass der Mord begangen wurde, weil der Verdächtige seine Schulden bei dem Geschäftsmann nicht begleichen konnte.

Die Entdeckung des leblosen Körpers erfolgte Ende Februar durch einen Passanten, der den Koffer neben einem Müllcontainer fand. Der Fundort war ein Abfallcontainer vor einem Wohnhaus, wo der Koffer abgestellt war. Die Leiche wies mehrere Knochenbrüche auf und war in Plastik eingewickelt.