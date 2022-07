Frau bekommt Baby auf Toilette – sie wusste nichts von der Schwangerschaft

“Ich wusste nicht einmal, dass ich schwanger war. Ich habe gemerkt, dass ich ein Kind zur Welt gebracht habe, als ich das Baby auf der Toilette weinen hörte.”

Jess Davis (20) erlebte einen Schock, als sie auf die Toilette ging und ein Kind zur Welt brachte. Sie wusste nicht einmal, dass sie schwanger war, und führte die Schmerzen auf Menstruationsbeschwerden zurück. Sie hatte nicht die üblichen Symptome einer Schwangerschaft und spürte nie, wie sich das Baby bewegte.

„Meine Periode war immer unregelmäßig, also habe ich das nicht wirklich berücksichtigt. Manchmal war mir übel, aber ich habe angefangen, ein neues Medikament zu nehmen, also habe ich es einfach darauf zurückgeführt. Als mein Sohn geboren wurde, war das der größte Schock meines Lebens, zuerst dachte ich, ich träume.“, sagte die Britin.

Jess gewöhnt sich jetzt an die Mutterschaft, nachdem sie am 11. Juni 2022 den Jungen Freddie Oliver Davis zur Welt gebracht hat. An diesem Abend, als sie entbunden hatte, sollte sie zu ihrem Geburtstag eine Hausparty veranstalten. Während sie sich vorbereitete, wurden die Schmerzen immer schlimmer. Sie sagte, dass sie irgendwann ein starkes Bedürfnis verspürte, auf die Toilette zu gehen.

„Zu keinem Zeitpunkt dachte ich, dass ich gebären würde – ich wusste nur, dass ich pressen musste. Als ich ihn weinen hörte, wurde mir klar, was wirklich los war.“, erklärte sie.

Jess, die zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause war, rief ihre beste Freundin Liv King, 20, an, die einen Krankenwagen rief, und das Baby wurde von Ärzten in einen Inkubator gelegt. Sie nehmen an, dass Jess in der 35. Woche geboren hat und sich beide gut erholen.

„Mutter zu werden ist eine große Veränderung im Leben. Die Liebe, die ich für Freddie habe, ist schwer zu erklären, aber sie ist erstaunlich. Ich denke die ganze Zeit an ihn.“, fügte Jess hinzu, die diese erstaunliche Erfahrung in ihren sozialen Netzwerken teilte.

Das Video wurde mehr als sechs Millionen Mal angesehen.