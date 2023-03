Frau bekommt nach 18 Fehlgeburten ihr erstes Kind

Louise hat nach 16 Jahren und 18 Fehlgeburten endlich ihr eigenes Kind zur Welt gebracht, nachdem sie knapp 90.000 Euro für künstliche Befruchtungen ausgegeben hatte.

Louise gab trotz 18 Fehlgeburten und den zahlreichen Versuchen, ein Kind zu bekommen, nicht auf. Schließlich bekam sie im Alter von 48 Jahren ihren Sohn William.

Louise und Mark wollten seit 1999 eine Familie gründen, aber es funktionierte nicht. Seit Louise 32 war, versuchten sie, ein Kind zu bekommen. Das Paar hat ungefähr 800.000 Euro für künstliche Befruchtungen ausgegeben. Nach 18 Fehlgeburten und Ausgaben von rund 800.000 Euro für künstliche Befruchtungen, bekamen sie endlich ihren Sohn William. Louise sagte gegenüber „5 News“, dass es sich gelohnt habe, obwohl sie nicht mehr so jung sei.

Jedes Mal, wenn sie schwanger wurde, verlor sie das Baby in der 14. Woche. „Es gibt keine Trauer, die dem Verlust eines geliebten Babys gleichkommt. Wir haben es auch mit einem Eizellspender versucht, aber auch das hat nicht funktioniert“, so Louise. Sie wusste, dass ihr lang gehegter Wunsch nach vielen Jahren in Erfüllung gehen wird. „Egal, was ich durchgemacht habe, dieses starke Verlangen eine Mutter zu sein, ein eigenes Kind zu haben, ließ einfach nicht nach.“