Frau im Gepäcksystem des Flughafens verheddert – tot

Am internationalen Flughafen O’Hare in Chicago ereignete sich ein tragisches Unglück: Eine 57-jährige Frau wurde tot in der Maschinerie eines Gepäckförderbands entdeckt. Feuerwehrsprecher Larry Langford informierte darüber, dass die Frau in einen nicht öffentlichen Bereich des Flughafens geraten war und dort in der Mechanik des Förderbands verheddert aufgefunden wurde.

Unklar bleibt, wie die Frau in den Gepäckraum gelangte, da sie laut Angaben von Scott Allen, einem Sprecher des US-Arbeitsministeriums, nicht als Mitarbeiterin des Flughafens registriert war. Ein Beamter der Arbeitssicherheitsbehörde OSHA hat den Fundort besucht, um weitere Details zu erfassen. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Geschehens sind noch im Gange.

Erst nach Stunden entdeckt

Wie die Chicagoer Polizei mitteilte, wurde die Frau von Überwachungskameras erfasst, als sie den Gepäckraum betrat. Da die Überwachungskameras jedoch nicht in Echtzeit überwacht wurden, wurde die Frau erst etwa fünf Stunden nach ihrem Betreten des Bereichs gefunden. Der Sprecher der Polizei, Nathaniel Blackman, erklärte, dass die Aufnahmen erst nach dem Fund der Leiche gesichtet wurden.

Lesen Sie auch: Gewalt in England: Weltweite Reisewarnungen werden ausgesprochenNach einer grausamen Messerattacke im Vereinigten Königreich herrschen im Land immer wieder gewaltsame Ausschreitungen.

Gewalt in England: Weltweite Reisewarnungen werden ausgesprochenNach einer grausamen Messerattacke im Vereinigten Königreich herrschen im Land immer wieder gewaltsame Ausschreitungen. Schüsse in Wiener Klinik - Zwei ToteIn der Wiener Klinik Favoriten kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Ehepaar tot aufgefunden wurde.

Schüsse in Wiener Klinik - Zwei ToteIn der Wiener Klinik Favoriten kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Ehepaar tot aufgefunden wurde. 14-Jährige von Asylwerber am Bahnhof Langenzersdorf vergewaltigtEin junger Asylwerber aus Somalia steht im Verdacht, am Bahnhof in Langenzersdorf eine 14-jährige Jugendliche vergewaltigt zu haben.

Weitere Ermittlungen

Die genauen Hintergründe dieses tragischen Vorfalls sind bislang nicht eindeutig geklärt. Die Polizei ermittelt weiter und durchforstet das Überwachungsvideomaterial, um die letzten Stunden der Verstorbenen rekonstruieren zu können.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass die 57-jährige Frau am Donnerstag vor Ort für tot erklärt wurde. Die Ermittlungsbehörden setzen ihre Arbeit fort, um die Umstände, die zu diesem tödlichen Unglück führten, vollständig zu klären.