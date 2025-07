⇢ Frau kracht in Güterzug – Auto völlig zerstört (FOTOS)

Dramatische Szenen in St. Veit an der Glan: Eine 44-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem Güterzug. Der Aufprall zerstörte ihr Fahrzeug vollständig.

Eine 44-jährige Frau kollidierte am Donnerstagabend mit ihrem Fahrzeug an einem Bahnübergang in St. Veit an der Glan mit einem Güterzug. Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr im Stadtgebiet, als die Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan den mit einer Ampelanlage gesicherten Übergang befuhr. Die genauen Umstände, die zum Zusammenstoß führten, sind derzeit noch ungeklärt. Wie die Polizei bestätigte, wird insbesondere geprüft, ob die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß funktionierte oder ob die Lenkerin möglicherweise ein Rotlicht missachtete.

Bei der Kollision erlitt die Autofahrerin Verletzungen unbestimmten Grades. Ihr Wagen wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört. Die verletzte Frau wurde umgehend vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt transportiert.

📍 Ort des Geschehens

Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr St. Veit rückte zum Unfallort aus und entfernte das Unfallfahrzeug von den Gleisen. Der Zugverkehr zwischen St. Veit an der Glan und Liebenfels musste bis 20:00 Uhr eingestellt werden.

Die beschädigte Zuggarnitur wurde anschließend von den Österreichischen Bundesbahnen zum Bahnhof St. Veit an der Glan abgeschleppt.