Frau liebt Baum und fühlt sich angeturnt!

Sonja Semjonova (45) ist nicht nur eine Life-Coach für Selbstintimität und somatische Sexualpädagogin, sondern auch eine selbsternannte „Ökosexuelle. Ihre Beziehung zur Natur ist einzigartig und tiefgründig, insbesondere ihre Zuneigung zu einer alten Eiche. „Ich fühle eine erotische Verbindung zu etwas so Großem und Altem, als wäre es mein Liebespartner“, beschreibt Semjonova ihre Gefühle.

Nach ihrem Umzug auf die Insel Vancouver in British Columbia im Winter 2020, entwickelte Semjonova eine besondere Zuneigung zu Pflanzen. Besonders eine große Eiche, die sie während Spaziergängen in der Natur während der Quarantäne bemerkte, zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. „Die Präsenz, die ich mit dem Baum fühle, ist das, was ich suche, aber das ist eine Fantasie mit einer Person. Ich sehnte mich nach diesem Ansturm erotischer Energie, der kommt, wenn man einen neuen Partner trifft, und das ist nicht nachhaltig“, erklärt sie.

Ökosexualität, wie Semjonova sie definiert, beinhaltet keinen physischen Sex mit der Natur, sondern vielmehr eine emotionale und geistige Verbindung. Sie betont, dass ihre erotische Erfahrung auf ihre Fantasie beschränkt ist und dass das Beobachten der Jahreszeitenwechsel für sie eine erotische Dimension hat. Der Winter markiert für sie den Übergang von einem Ruhezustand zur Vitalität des Frühlings.

Semjonova glaubt, dass ihre romantische Zuneigung zu Pflanzen und ihre Interpretation der Ökosexualität weit verbreitet sind. Sie ist überzeugt, dass eine tiefe Verbindung zur Natur zur Lösung von Umwelt- und Klimaproblemen beitragen kann. Es gibt einen Grund, warum wir die Natur und das Wandern genießen. Wir vernachlässigen oft, dass wir dies tun, um die Vitalität zu erleben, die aus diesen Dingen entsteht, und das ist die Essenz der Erotik. Ich glaube, dass wir von einer Symbiose mit der Natur profitieren würden“, schließt sie.