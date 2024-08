Frau tot in Wien-Meidling aufgefunden – Zeugen werden gesucht

Eine Frau (29) wurde am Donnerstagmorgen leblos in Wien-Meidling in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. Die Behörden bestätigen, dass auf dem Körper der Frau mehrfache Stichwunden festgestellt wurden, was die Ermittlungsbehörden sofort auf den Plan rief. Die Wiener Landeskriminalamt nahm umgehend die Ermittlungen auf, wobei die vorliegenden Spuren auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

Ermittlungsstand

Die alarmierende Entdeckung wurde gegen 09:20 Uhr gemacht. Ein besorgter Angehöriger, der keinen Kontakt zur 29-Jährigen herstellen konnte, verständigte die Polizei. Die sofortige Untersuchung des Tatorts offenbarte ein düsteres Bild: Die junge Frau lag mit mehreren Stichverletzungen in ihrer Wohnung. Schnell war klar, dass es sich hier nicht um einen Unfall handeln konnte. Das Landeskriminalamt Wien hat die Untersuchung mit höchster Priorität aufgenommen. Die genaue Ablaufanalyse und die Auswertung der Spuren sind im Gange, um Licht ins Dunkel dieses rätselhaften Verbrechens zu bringen. Die Polizei hält sich mit weiteren Details noch zurück, macht aber deutlich, dass man von einem Tötungsdelikt ausgeht.

Schock

Die Nachricht von dem grausamen Fund hat die Gemeinschaft in Wien-Meidling tief getroffen. Bewohnerinnen und Bewohner beschreiben die Gegend als ruhig und friedlich, ein Ort, wo so ein Verbrechen kaum vorstellbar ist. Während die Ermittlungen weiterlaufen, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung dieses Verbrechens beitragen könnten. Die Bewohner werden dazu aufgerufen, sich mit jeglichen Informationen, die hilfreich sein könnten, bei den Behörden zu melden.