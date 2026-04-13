Frau und achtjährige Tochter tot in Wohnung aufgefunden

Ein stiller Sonntagabend in Bobzin endet mit einem Fund, der eine ganze Gemeinde erschüttert – und viele Fragen offenlässt.

In der kleinen Gemeinde Bobzin in Mecklenburg-Vorpommern hat ein erschreckender Fund die Bewohner in Schock versetzt: In einem Mehrfamilienhaus wurden eine 35-jährige Frau und ihre achtjährige Tochter leblos aufgefunden. Einsatzkräfte entdeckten die beiden Leichen am Sonntagabend in einer Wohnung des Hauses, nachdem Feuerwehrleute die Tür geöffnet hatten. Laut NDR war die Mutter bereits seit mehreren Tagen als vermisst gemeldet.

Ermittlungen laufen

Die bisherigen Ermittlungen liefern keine Anhaltspunkte dafür, dass eine weitere Person an den Todesfällen beteiligt war. Den Erkenntnissen der Behörden zufolge soll die 35-Jährige zunächst ihre Tochter und danach sich selbst getötet haben.

„Wir gehen aktuell aufgrund der Spurenlage und der Situation dort vor Ort von einem tödlichen Gewaltverbrechen aus mit anschließendem Suizid“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag. Zu den näheren Umständen der Tat machten die Behörden vorerst keine weiteren Angaben.

Hilfe verfügbar

Wer selbst unter depressiven Gedanken leidet oder sich in einer Krise befindet, kann sich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden – kostenlos und anonym unter 142 sowie online unter www.telefonseelsorge.at. Die Beratung ist rund um die Uhr erreichbar. Auch der Notruf 112 steht in akuten Situationen zur Verfügung. Geschulte Beraterinnen und Berater helfen dabei, Wege aus schwierigen Lebenslagen zu finden.