Bruder entdeckt Schwester tot in Kühltruhe – Mordkommission ermittelt

Ein Sonntagabend in Bielefeld endet mit einem grausamen Fund – und einer Mordkommission, die seitdem auf Hochtouren läuft.

In einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld hat ein Mann am Sonntagabend die Leiche seiner 28-jährigen Schwester gefunden. Wie die BILD berichtet, soll der Leichnam in einer Kühltruhe in der Kellerwohnung des Gebäudes aufgefunden worden sein. Gegen 22 Uhr rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften an, auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Kriminaltechniker nahmen unmittelbar nach dem Eintreffen die Spurensicherung in der Wohnung auf. Nach Angaben der deutschen Boulevardzeitung sollen Bruder und Schwester gemeinsam in der betreffenden Wohnung gewohnt haben.

Mordkommission eingesetzt

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Noch in derselben Nacht wurde eine Mordkommission eingesetzt. Die genauen Umstände der Tat sind weiterhin ungeklärt, allerdings deuten erste Hinweise auf eine Beziehungstat hin.

Ein Tatverdächtiger wurde bislang nicht ermittelt.

Die Untersuchungen dauern an.