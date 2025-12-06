Frau von Ex-Freund erstochen – Söhne prügeln ihn krankenhausreif

**In Ingolstadt (Bayern) eskalierte am Freitagabend ein Streit mit tödlichem Ausgang. Eine 45-jährige Frau wurde von ihrem ehemaligen Partner mit einem Küchenmesser attackiert und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus verstarb. Die Polizei nahm den 49-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest, der nach der Tat selbst schwer verletzt in medizinischer Behandlung ist und unter polizeilicher Bewachung steht.**

Verzweifelter Rettungsversuch

Der Angriff ereignete sich in der Richard-Strauß-Straße in Ingolstadt, wo das frühere Paar in einen heftigen Konflikt geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der Mann ein Küchenmesser und stach mehrfach auf seine Ex-Partnerin ein. Die beiden Söhne der Frau, 17 und 23 Jahre alt, griffen sofort ein und versuchten verzweifelt, ihre Mutter zu schützen.

Sie schlugen und traten auf den Angreifer ein, um ihn von ihrer Mutter wegzuzerren. Bei diesem Rettungsversuch zog sich einer der Söhne eine leichte Handverletzung zu, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Laufende Ermittlungen

Unmittelbar nach der Tat riegelten Einsatzkräfte den Tatort ab und begannen mit der Befragung von Augenzeugen. Die Ermittlungsarbeiten wurden über das Wochenende fortgesetzt, wobei auch Spezialisten der Spurensicherung zum Einsatz kamen.

“Bei Tageslicht wird der Tatort abgesucht”, erklärte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Untersuchungen übernommen.

