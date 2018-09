Frau bietet Kinderbett bei Ebay – Käufer geht mit Messer auf sie los

Eine Frau wollte ein Kinderbett über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Als der Käufer das Bett abholt, sticht er auf die Frau ein.

Als der Käufer das Kinderbett abholt, ist die 41-jährige Mutter alleine zu Hause. In ihrer Wohnung in Köln-Deutz wurde die Frau Opfer einer Gewalttat, als sie von einem 59-jährigen Mann attackiert wird. Zuvor meldete sich der Mann bei der Frau und gab an, das Bett, das diese auf ebay stellte, zu kaufen.

Gegen 10 Uhr ließ die Frau den 59-Jährigen in ihre Wohnung. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und wollte die 41-Jährige, laut Ermittler, ausrauben. Als sich die Frau wehrte, stach der Mann auf sie ein und zog sich selbst Schnittwunden an den Händen zu, berichtet „Bild“.

Die Polizei nahm den deutschen Täter fest und brachte ihn in ein Krankenhaus. Nun wird wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die 41-Jährige wurde ebenso in ein Spital eingeliefert, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.