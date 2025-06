Freibad: Vierjähriger trieb leblos im Wasser

Dramatische Szenen im Schärdinger Freibad: Ein Vierjähriger trieb regungslos im Kinderbecken, bis ein beherzter Badegast eingriff und das Leben des Buben rettete.

Im Schärdinger Freibad kam es am Sonntagnachmittag zu einem Beinahe-Unglück, als ein vierjähriger Bub regungslos im Kinderbecken trieb. Ein aufmerksamer Besucher handelte umgehend, eilte zum Becken und barg das Kind aus dem Wasser. Der Mann leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wie die „Krone“ berichtet, übernahm anschließend eine zufällig anwesende Krankenschwester die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Vierjährige hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits übergeben und war wieder ansprechbar, als die beiden Bademeister am Unglücksort eintrafen. Die Mutter, die den Buben kurzzeitig nicht im Blick gehabt hatte, konnte ihr Kind beruhigen. Der Bub wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Passau transportiert. Besonders problematisch: Das Kind trug offenbar keine Schwimmhilfen.

Ähnlicher Vorfall

Ein vergleichbarer Vorfall ereignete sich Anfang Juni im Linzer Parkbad. Dort geriet ein fünfjähriger Bub in einer schwer einsehbaren Zone unter einer Brücke im 1,40 Meter tiefen Erlebnisbecken unter Wasser. Etwa zwei Minuten trieb das bewusstlose Kind im Wasser, bevor eine 37-jährige Frau auf ihn aufmerksam wurde und ihn umgehend aus dem Becken rettete.

Auch dieser Bub hatte keine Schwimmhilfe getragen.

Erhöhtes Risiko für Kinder

Statistiken des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigen, dass Ertrinken die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen in Österreich ist. Besonders alarmierend: Die Zahl der Nichtschwimmer bleibt konstant hoch. Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass für Kleinkinder bereits eine Wassertiefe von fünf bis zehn Zentimetern lebensbedrohlich werden kann.

Fachleute empfehlen daher, Kinder so früh wie möglich an das Schwimmen heranzuführen und betonen die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung der Eltern bei der Schwimmausbildung. In Bädern und an Gewässern gilt die Regel, dass Kinder, die nicht sicher schwimmen können, niemals unbeaufsichtigt bleiben dürfen – auch nicht für kurze Zeit.

