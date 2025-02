Fritzl will Klage einreichen um frei zu kommen

Josef Fritzls Anwältin plant, seine Freilassung zu beantragen, da er angeblich keine Gefahr mehr darstellt. Doch seine Vorstellungen von der Realität scheinen fragwürdig.

Josef Fritzls Verurteilung

Josef Fritzl, mittlerweile 89 Jahre alt, könnte nach den Vorstellungen seiner Anwältin Astrid Wagner noch in diesem Jahr aus dem Gefängnis entlassen werden. Am 19. März 2009 verurteilte ein Gericht Fritzl zu lebenslanger Haft. Seit seiner Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug vor einem Jahr gilt er nicht mehr als gefährlicher Straftäter. „Wir werden im März eine Klage einreichen und Bewährung beantragen“, sagte Anwältin Astrid Wagner der britischen Zeitung „Daily Mirror“. Sollte das Gericht diese ablehnen, beabsichtigt sie, in Berufung zu gehen. Sie äußerte die Überzeugung, dass Fritzl im nächsten Jahr freikommen könnte, unter Berücksichtigung seines gesundheitlichen Zustands.

Verbrechen und Haft

Die Verbrechen, die Fritzl begangen hat, sind erschütternd. Im Jahr 1984 entführte er seine damals 18-jährige Tochter Elisabeth in ein unterirdisches Verlies, das er unter seinem Haus in Amstetten errichtet hatte. Dort hielt er sie unglaubliche 24 Jahre gefangen, vergewaltigte sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr, von denen eines in Gefangenschaft starb. Die Anklagepunkte gegen ihn umfassten Mord durch Unterlassen, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwere Nötigung, Sklaverei und Blutschande.

Fritzl wurde im vergangenen Jahr in den Normalvollzug verlegt. Seine Anwältin argumentiert, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Sie erklärte, dass er in der Nähe seiner früheren Wohnung leben möchte, aber aufgrund seines Alters und Zustands sei das unwahrscheinlich. Fritzl benötige einen Betreuer, doch es sei fraglich, wer sich freiwillig in seine Gesellschaft begeben würde.

Realitätsverlust

Fritzl scheint kaum noch einen Bezug zur Realität zu haben. Wagner enthüllte: „Er glaubt, dass er bei seiner Entlassung eine große Feier erleben wird, bei der die Menschen ihm zujubeln, Musik hören und ihm die Hand schütteln wollen.“ Sie fügte hinzu: „Ich glaube, er versteht nicht ganz, was die Welt wirklich denkt.“

Derzeit verbringt Fritzl seine Haftzeit in der Haftanstalt Stein in Österreich, wo er sich mit Lesen und Fernsehen beschäftigt. Wagner erwähnte, dass er das neue Gefängnis mag und gerne unter jungen Menschen ist, obwohl er keine Freunde hat.