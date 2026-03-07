Frontalcrash mit Familie: Zwei Hubschrauber im Einsatz

Zwei Hubschrauber, mehrere Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren – ein Frontalcrash auf der L150 forderte am Freitag einen Großeinsatz.

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Landesstraße L150 zwischen Unterwaltersdorf und Moosbrunn in Niederösterreich ein schwerer Unfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenstießen. Die Ursache des Zusammenpralls ist bislang nicht geklärt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn abgedrängt.

In einem der Wagen saß eine vierköpfige Familie, zu der auch ein achtjähriges Kind gehörte. Das zweite Fahrzeug wurde von einer Frau allein gelenkt. Beide Fahrzeuglenkerinnen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Sie wurden von den Notarzthubschraubern „Christophorus 3″ und „Christophorus 33″ an Ort und Stelle versorgt und danach in die Landeskliniken Eisenstadt und Wiener Neustadt geflogen. Das Kind sowie zwei weitere Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Baden gebracht.

Großer Einsatz

Ein Notarzt, der sich als First Responder in der Nähe aufhielt und ebenfalls alarmiert worden war, traf noch vor den übrigen Einsatzkräften an der Unfallstelle ein und nahm die Versorgung der Verletzten unverzüglich auf. Beim Eintreffen der weiteren Helfer stellte sich heraus, dass alle Unfallbeteiligten bereits aus den Fahrzeugen befreit worden waren.

Neben den beiden Hubschraubern waren mehrere Rettungsfahrzeuge des Samariterbundes Hornstein sowie des Roten Kreuzes aus Guntramsdorf und Götzendorf an der Einsatzstelle. Auch die Feuerwehren Unterwaltersdorf, Schranawand und Ebreichsdorf rückten an und übernahmen die Absicherung der Unfallstelle sowie die Bergung der beschädigten Fahrzeuge.

Die genaue Unfallursache ist weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen.