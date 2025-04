Frühlingsgefahr! Warum Palmkätzchen zum Problem werden

In St. Pölten sorgen Palmkätzchen für Aufsehen: Kinder stecken sie sich in Ohren und Nasen. Ärzte warnen vor den Risiken dieser flauschigen Frühlingsboten.

In der Universitätsklinik St. Pölten ist ein ungewöhnliches Phänomen aufgetreten: Kinder stecken sich Palmkätzchen in Ohren und Nasen. Diese flauschigen Frühlingsboten, die jährlich ihre Blütezeit haben, ziehen aufgrund ihrer weichen Oberfläche die Aufmerksamkeit der Kleinen auf sich. Dr. Astrid Magele, eine erfahrene Oberärztin, berichtet: „Dieses Jahr ist die Situation ernster als sonst – wir hatten in den letzten Tagen mehrere solcher Fälle.“ Die Untersuchungen zeigen, dass neugierige Kinder die Pflanzenfasern in ihre Nasen oder Ohren stecken, weil sie sich „so angenehm anfühlen“. Doch diese scheinbar harmlosen Pflanzenteile können in den engen Gehör- und Nasengängen Probleme verursachen. Sie reizen die Schleimhäute und beeinträchtigen das Wohlbefinden der kleinen Patienten, erklärt die Ärztin weiter. Sie betont: „Kinder erkunden ihre Umgebung mit allen Sinnen – manchmal auch mit Nase und Ohren.“ Eltern wird geraten, wachsam zu sein, um solche Vorfälle zu vermeiden.

Häufige Fremdkörper

Neben den Palmkätzchen muss das Team um Dr. Magele auch andere Fremdkörper entfernen. Kürzlich verschluckte ein Kind ein Plastikspielzeug, das in der Speiseröhre stecken blieb. „Das war eine knappe Angelegenheit“, gibt Dr. Magele zu. Dank der schnellen Reaktion des Teams konnte das Objekt entfernt und die Gefahr gebannt werden. Fremdkörper in Nase, Ohren und Speiseröhre sind für Kinderärzte und HNO-Spezialisten keine Seltenheit. Von Erbsen und Murmeln bis hin zu Perlen, Bohnen und Radiergummis – die Liste ist lang. Doch die Häufigkeit von Palmkätzchen in den Frühlingsmonaten ist besonders bemerkenswert, weshalb Eltern in dieser Zeit besonders aufmerksam sein sollten, fügt die erfahrene Chirurgin mit einem Lächeln hinzu.

