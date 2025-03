Erstickungsgefahr: Diese Chips werden zurückgerufen!

Alnatura ruft Kartoffelchips zurück: Holzsplitter entdeckt! Gesundheitsgefahr durch innere Blutungen und Erstickungsgefahr droht.

Der Bio-Supermarkt Alnatura in Deutschland hat einen dringenden Rückruf für seine 125-Gramm-Packungen Kartoffelchips mit Meersalz gestartet. Der Auslöser für diesen Rückruf sind Holzsplitter, die in den Chips entdeckt wurden und ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen. Der Verzehr dieser Chips könnte im schlimmsten Fall innere Blutungen oder Erstickungsanfälle verursachen.

⇢ Rückruf-Schock! Alnatura warnt vor Holzstückchen in Chips



Alnatura rät dringend vom Konsum der betroffenen Chips ab und bittet die Kunden, die Produkte in die Filialen zurückzubringen. Die betroffenen Packungen lassen sich durch das Mindesthaltbarkeitsdatum 11.10.2025 identifizieren. Aus Sicherheitsgründen wurde ein umfassender Rückruf initiiert, der nicht nur alle Alnatura-Filialen in Deutschland, sondern auch andere Handelsketten betrifft, da die Chips in nahezu allen 16 Bundesländern erhältlich waren.

Gesundheitsrisiken durch Holzsplitter

Die Gesundheitsgefahren durch die Holzsplitter sind erheblich. Der Verzehr der Chips kann zu Verletzungen im Mund, Rachen und der Speiseröhre führen, was innere Blutungen nach sich ziehen kann. Neben diesen Verletzungen besteht auch das Risiko lebensbedrohlicher Erstickungsvorfälle. Das Deutsche Rote Kreuz warnt eindringlich vor der Gefahr, dass Fremdkörper in die Atemwege gelangen können. Diese können nicht nur Atemnot verursachen, sondern auch schwere Entzündungen in der Lunge, bekannt als Aspirationspneumonie, hervorrufen.

Kunden, die die betroffenen Produkte zurückgeben, können entweder eine Rückerstattung erhalten oder die Chips gegen eine neue Tüte eintauschen. Österreich ist davon nicht betroffen.