„Fuck it, ich sehe gut aus“ – Lilly Becker zieht blank im Playboy

Mit 49 Jahren zeigt Lilly Becker alles – während ihr Ex-Mann Boris seine Gefängnismemoiren veröffentlicht. Die Botschaft ihres Playboy-Shootings ist unmissverständlich.

Mit 49 Jahren wagt Lilly Becker einen aufsehenerregenden Schritt und posiert für die aktuelle Ausgabe des Männermagazins „Playboy“. Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker beschreibt diesen Schritt als persönlichen Akt der Befreiung und Selbstliebe. Der Zeitpunkt für diese Entscheidung sei für sie genau richtig gewesen. „Ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus …“, erklärt die 49-Jährige selbstbewusst.

In einem Gespräch mit der „Bild“ betonte sie: „Ich bin genug, so wie ich bin.“ Bemerkenswert ist, dass die Veröffentlichung ihrer Aufnahmen zeitlich mit den neu erschienenen Gefängnismemoiren ihres früheren Ehemanns zusammenfällt. Auf Nachfrage, ob diese zeitliche Überschneidung bewusst herbeigeführt wurde, vermied Lilly Becker eine direkte Antwort, kokettiert jedoch mit der Situation. Im Interview mit dem „Playboy“ ließ sie durchblicken, dass sie Boris auf Wunsch gerne ein von ihr signiertes Exemplar des Magazins zukommen lassen würde.

Neubeginn in Düsseldorf

Für Lilly Becker, die in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus von London nach Düsseldorf umgezogen ist, markieren die Aufnahmen den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. „Der ‚Playboy‘ ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt“, erklärte sie. Im Magazin-Interview führte sie weiter aus: „Ich bin jetzt 49, in den Fünfzigern hätte ich es nicht mehr machen wollen.“ Das Timing hat einfach gestimmt, ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem ,Bang‘ abschließen. Ab jetzt will ich nur noch genießen – und der ,Playboy‘ ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt.“

Botschaft der Stärke

Mit ihrem Fotoshooting möchte sie allen Frauen eine Botschaft vermitteln: „dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen“, so die Dschungelkönigin, die beim Shooting Bunny-Ohren trug und an Deck eines Bootes als Häschen posierte.

Die Präsentation ihres „Playboy“-Auftritts fand am 9. September 2025 im Roomers Hotel in München statt, wo sie im Rahmen des Events „Strictly Private“ von Pressevertretern und Fotografen begleitet wurde. Die Oktober-Ausgabe des Männermagazins mit Lilly Becker als Cover-Star erscheint am 11. September 2025.

