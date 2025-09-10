Drogenvater rast mit 3-jährigem Kind ungesichert über Autobahn

Mit 52 km/h zu viel auf dem Tacho und Drogen im Blut raste ein Bulgare über die Tiroler Autobahn – während sein dreijähriges Kind ungesichert mitfuhr.

Ein 32-jähriger Bulgare wurde am Dienstagabend auf der Tiroler Inntalautobahn von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Mann lenkte sein Fahrzeug mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und stand dabei unter Drogeneinfluss. Besonders gravierend: Sein dreijähriges Kind befand sich völlig ungesichert auf der Rückbank des Wagens.

Eine Zivilstreife bemerkte das Fahrzeug gegen 22 Uhr auf der A12 bei Tulfes, als es die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 52 km/h überschritt. Dabei hatte der Fahrer sichtlich Probleme, sein Auto in der Fahrspur zu halten.

📍 Ort des Geschehens

Sofortige Konsequenzen

Die Polizeibeamten stoppten den Wagen schließlich bei Hall in Tirol. Ein durchgeführter Speicheltest beim Fahrer verlief positiv, und die anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit.

Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Der Führerschein des Bulgaren wurde noch vor Ort eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 50 km/h auf der Autobahn sowie Fahren unter Drogeneinfluss ist in Österreich mit dem sofortigen Führerscheinentzug, einer Anzeige und hohen Geldstrafen zu rechnen.

Gegen den Mann wurden entsprechende Anzeigen erstattet. Zusätzlich droht ihm eine empfindliche Geldstrafe für das Mitführen des ungesicherten Kindes im Auto – laut Polizei werden bei Verstößen gegen die Kindersicherungspflicht Geldstrafen verhängt, insbesondere wenn das Kind völlig ungesichert transportiert wird.