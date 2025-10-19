Fünfjährige missbraucht und brutal attackiert – Mädchen (10) und Bub (9) verhaftet

Brutaler Angriff erschüttert Ohio: Eine Fünfjährige wurde schwer verletzt aufgefunden – die mutmaßlichen Täter sind selbst noch Kinder im Grundschulalter.

In einem Vorort von Cleveland, Ohio, wurde ein fünfjähriges Mädchen Opfer einer brutalen Attacke, bei der es beinahe „skalpiert“ und sexuell missbraucht wurde. Besonders erschütternd an diesem Fall ist das Alter der mutmaßlichen Täter: ein neunjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen. Da die offiziellen Dokumente aufgrund des Alters aller Beteiligten unter Verschluss bleiben, schilderte die Mutter des Opfers dem lokalen Fernsehsender WOIO die schrecklichen Details. Ihre Tochter hatte unbemerkt das Haus verlassen und wurde später bewusstlos in einer Blutlache auf einem Feld gefunden.

Schockierende Verletzungen

Als Antavia K. am Tatort ankam, wurde ihre Tochter Amarie bereits in einen Rettungswagen gebracht. „Ich erkannte mein eigenes Kind nicht wieder. Ein Teil ihrer Kopfhaut war abgerissen, sie war vollständig mit Blut bedeckt und ihr Körper wies zahlreiche Verletzungen auf.“ Blut befand sich in ihren Augen und ihrem Mund, und einige ihrer Fingernägel waren ausgerissen“, berichtete die Mutter.

Als das kleine Mädchen später in der Notaufnahme das Bewusstsein wiedererlangte und ihre Mutter neben sich sah, rief es verzweifelt: „Sie haben mich gekillt“. Das Kind glaubte tatsächlich, es sei gestorben. Antavia K. hofft inständig, dass ihre Tochter nicht nur körperlich, sondern auch seelisch genesen kann: „Ich will, dass mein Baby wieder eine normale Fünfjährige sein kann.“

Rechtliche Konsequenzen

Trotz ihres jungen Alters gelten die beiden festgenommenen Kinder nach den Gesetzen von Ohio als strafmündig. Der Neunjährige und das zehnjährige Mädchen müssen sich vor dem Jugendgericht wegen mehrerer schwerwiegender Anklagepunkte verantworten, darunter Vergewaltigung, Entführung und versuchter Mord durch Erwürgen.