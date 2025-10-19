Security rettet Frau in letzter Sekunde vor einfahrender Straßenbahn (FOTO)

Sekunden entscheiden über Leben und Tod: In Kayseri läuft eine Frau mit Kopfhörern direkt vor eine einfahrende Straßenbahn. Ein Sicherheitsmann wird zum Lebensretter.

Ein Sicherheitsmann in Kayseri (türkische Stadt) hat durch sein beherztes Eingreifen eine junge Frau vor einem schweren Unfall bewahrt. Die Aufnahmen des Vorfalls zeigen, wie die Passantin, offenbar abgelenkt, direkt auf die Gleise einer herannahenden Straßenbahn zuläuft.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes reagierte geistesgegenwärtig. Er ergriff den Arm der Frau und zog sie mit einem kräftigen Ruck von den Schienen zurück, wodurch er verhinderte, dass sie von dem einfahrenden Schienenfahrzeug erfasst wurde.

Gefährliche Unachtsamkeit

Der Vorfall in der zentralanatolischen Stadt hätte fatale Folgen haben können. Die junge Frau trug Kopfhörer und nahm dadurch ihre Umgebung nicht wahr, als sie den Gleisbereich überqueren wollte. Nur durch das rasche Handeln des Sicherheitsmannes kam sie mit einem Schrecken davon.

Held gefeiert

In den sozialen Netzwerken wird der Retter mittlerweile als Held gefeiert. Die gerettete Passantin hingegen erntet für ihre gefährliche Unaufmerksamkeit überwiegend Kritik.

Dieses Mal endete die Situation glimpflich für die Frau, die nur knapp einer Tragödie entging.