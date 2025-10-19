Verkehrshölle auf Tangente: Autofahrer sitzen bis zu vier Stunden fest

Verkehrschaos auf der Südosttangente: Eine einzige Fahrspur am Knoten Wien-Prater sorgte am Sonntag für massive Staus und bis zu vier Stunden Wartezeit.

Bauarbeiten auf der Südosttangente führten am Sonntag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Knotens Wien-Prater. In Richtung Wien-Kagran stand den Verkehrsteilnehmern lediglich eine Fahrspur zur Verfügung, was zu ausgedehnten Staubildungen und erheblichen Verzögerungen führte. Der ÖAMTC meldete, dass sich der Rückstau zeitweise vom Knoten Wien-Prater bis nach Wien-Inzersdorf erstreckte.

Die Verkehrsbehinderungen griffen auch auf zahlreiche Zufahrtsstraßen über – darunter die Ostautobahn (A4) ab Schwechat, der Landstraßer Gürtel, die Landstraßer Hauptstraße, die Erdberger Lände, die Erdbergstraße sowie die Umgebung des Verteilerkreises Wien-Favoriten.

Massive Verzögerungen

Im Verlauf des Abends verschärfte sich die Verkehrssituation zusätzlich. Das Ö3-Verkehrsservice informierte, dass Autofahrer mit Verzögerungen von bis zu vier Stunden rechnen müssen. Die Staufront dehnte sich mittlerweile bis zum Laaerbergtunnel und zum Gürtel aus.

Auch auf der als Alternative genutzten A4 bildeten sich zwischen dem Knoten Schwechat und dem Knoten Wien-Prater Staus, die zu Zeitverlusten von bis zu 20 Minuten führten.