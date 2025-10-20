Zwei Tote: Boeing schlittert über Landebahn und reißt Auto mit ins Meer (VIDEOS)

Ein tödliches Unglück erschütterte den Flughafen Hongkong, als eine Boeing 747-Frachtmaschine der türkischen Fluggesellschaft ACT bei einem nächtlichen Landemanöver über die Piste hinausschoss und im Meer landete. Vor dem Absturz kollidierte der mit vier Besatzungsmitgliedern besetzte Jumbo-Jet mit einem Fahrzeug auf dem Rollfeld. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug ebenfalls ins Meer, wobei beide Insassen tödlich verunglückten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3:50 Uhr Ortszeit, was 21:50 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entspricht. Rettungskräfte konnten die gesamte Flugzeugbesatzung unverletzt bergen. In lokalen Medienberichten waren Aufnahmen des havarierten Flugzeugs zu sehen, dessen Heck abgerissen war, während der Rumpf teilweise im Wasser versank.

Flugbetrieb stabil

Trotz des schwerwiegenden Zwischenfalls blieb der reguläre Passagierbetrieb am internationalen Drehkreuz Hongkong weitgehend unbeeinträchtigt.

Die offizielle Webseite des Flughafens verzeichnete keine signifikanten Verzögerungen oder Flugausfälle im Anschluss an den Unfall.