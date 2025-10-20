Zwei Tote: Boeing schlittert über Landebahn und reißt Auto mit ins Meer (VIDEOS)

Ein tödliches Unglück erschütterte den Flughafen Hongkong, als eine Boeing 747-Frachtmaschine der türkischen Fluggesellschaft ACT bei einem nächtlichen Landemanöver über die Piste hinausschoss und im Meer landete. Vor dem Absturz kollidierte der mit vier Besatzungsmitgliedern besetzte Jumbo-Jet mit einem Fahrzeug auf dem Rollfeld. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug ebenfalls ins Meer, wobei beide Insassen tödlich verunglückten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 3:50 Uhr Ortszeit, was 21:50 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entspricht. Rettungskräfte konnten die gesamte Flugzeugbesatzung unverletzt bergen. In lokalen Medienberichten waren Aufnahmen des havarierten Flugzeugs zu sehen, dessen Heck abgerissen war, während der Rumpf teilweise im Wasser versank.
Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea
Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w
Flugbetrieb stabil
Trotz des schwerwiegenden Zwischenfalls blieb der reguläre Passagierbetrieb am internationalen Drehkreuz Hongkong weitgehend unbeeinträchtigt.
🚨🇨🇳 𝐁𝐎𝐄𝐈𝐍𝐆 𝟕𝟒𝟕 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐎 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐄 (𝐅𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐄𝐊𝟗𝟕𝟖𝟖) 𝐒𝐊𝐈𝐃𝐒 𝐎𝐅𝐅 𝐑𝐔𝐍𝐖𝐀𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐄𝐀 𝐀𝐓 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐍𝐆 𝐀𝐈𝐑𝐏𝐎𝐑𝐓
A Boeing 747-481 cargo plane operated by Turkish carrier Air ACT and flying as Emirates SkyCargo Flight EK9788… pic.twitter.com/pqGWIyvRy3
Die offizielle Webseite des Flughafens verzeichnete keine signifikanten Verzögerungen oder Flugausfälle im Anschluss an den Unfall.
