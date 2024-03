Für dieses Land müsst ihr KEIN Visum mehr beantragen!

Die Volksrepublik China hat grünes Licht für visumfreie Reisen für österreichische Staatsbürger gegeben. Ab März können Österreicher bis zu 15 Tage ohne Visum in China einreisen, so eine Mitteilung des Außenministeriums. Eine der wenigen Ausnahmen in der Europäischen Union, die von dieser Reiseerleichterung profitieren, ist Österreich.

Neben Österreich haben auch Belgien, Luxemburg und Ungarn den Vorzug einer visumfreien Einreise in die Volksrepublik China erhalten. Die Regelung gilt sowohl für geschäftliche als auch für touristische Reisen, Besuchsreisen und Transit, vorausgesetzt, dass der Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig ist.

Visumerleichterungen

Bereits im Dezember hat China fünf EU-Staaten – Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande – visumfreie Reisen ermöglicht. Diese Länder zählen zu den stärksten Volkswirtschaften der Europäischen Union, gemessen am Bruttoinlandsprodukt.

Auswirkungen

Die Gründe für die Änderung der Visapolitik könnten vor allem wirtschaftlicher Natur sein. China scheint den Tourismus und Geschäftsreisen in den nach der Corona-Pandemie wirtschaftlich schwachen vergangenen Jahren ankurbeln zu wollen. Ob diese Maßnahme tatsächlich zu einer Belebung der Wirtschaft führen wird, bleibt abzuwarten.

Die neuen visumfreien Regelungen stellen jedenfalls eine bedeutende Erleichterung für Reisende dar und könnten einen Anstieg der Reisen nach China bewirken.