Geburtshilfe per Handy: Mutter bringt Baby im Auto zur Welt

Statt in der Klinik kam das Baby auf dem Rücksitz zur Welt – mitten im fließenden Verkehr. Der Vater meisterte die Situation mit telefonischer Hilfe der Leitstelle.

Eine 29-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag auf dem Rücksitz eines Autos ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Das Paar befand sich gerade auf der Bundesstraße 42 bei Wiesbaden, als die Geburt einsetzte – eigentlich waren sie unterwegs von Rüdesheim zu einer Klinik in Wiesbaden.

Der Partner der Frau übernahm die Geburtshilfe und erhielt dabei telefonische Unterstützung durch die Rettungsleitstelle. Mit Hilfe eines strukturierten Abfrageprotokolls leitete ein Disponent den werdenden Vater durch den Geburtsprozess. „Dieser brachte seine Frau auf den Rücksitz und folgte den Anweisungen mit bemerkenswerter Ruhe – während der Verkehr um sie herum weiterlief“, berichtete die Feuerwehr.

Schnelle Geburt

„Nur drei Minuten nach Beginn der telefonischen Anleitung kam das kleine Mädchen zur Welt – noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen“, erklärte die Feuerwehr weiter. „Der erste kräftige Schrei nahm allen Beteiligten die Anspannung: Mutter und Kind waren wohlauf.“

Laut Mitteilung der Feuerwehr Wiesbaden sind beide wohlauf.

Selten, aber gut vorbereitet

Solche Geburten im öffentlichen Raum sind die absolute Ausnahme. Das Statistische Bundesamt verzeichnet in Deutschland jährlich etwa 700 Geburten außerhalb medizinischer Einrichtungen, wovon nur ein Bruchteil in Fahrzeugen stattfindet. Die Feuerwehr Wiesbaden betonte, dass die strukturierte telefonische Anleitung durch geschulte Disponenten auch in solchen außergewöhnlichen Situationen für Sicherheit sorgt.

Auch in Österreich wurden seit Jahresbeginn 2025 zwei vergleichbare Fälle dokumentiert. Beide Geburten in Fahrzeugen verliefen ohne Komplikationen – ein Umstand, den Experten auf die professionelle Unterstützung der Rettungsdienste zurückführen.