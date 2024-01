Gefährliche Wahlkampfgeschenke – 3 Personen im Spital (FOTO)

Im Zuge des hitzigen Präsidentschaftswahlkampfs für die heutige Wahl in Taiwan, ist es zu einem unerwarteten und zugleich bedenklichen Zwischenfall gekommen. Wahlkampfgeschenke, die sich als gefährlich herausstellten, führten zu medizinischen Notfällen. Mindestens drei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie irrtümlich Waschmittelkapseln verzehrt hatten. Diese waren als Teil der Wahlkampfstrategie der Nationalistischen Partei verteilt worden und mit Fotos des Kandidaten Hou Yu-ih verziert.

Eines der Opfer, das die Kapseln mit Süßigkeiten verwechselte, äußerte sich gegenüber der Zentralen Nachrichtenagentur: „Ich dachte, es seien Bonbons.“ Die Kapseln waren in teilweise transparenten Verpackungen abgepackt, auf denen neben den Fotos von Hou Yu-ih und seinem Amtskollegen der Slogan „Wählen Sie Nr. 3“ prangte. Dieser Slogan bezieht sich auf die Position der Nationalisten auf dem Wahlzettel in dem Dreikampf. Darüber hinaus wurde auf der Verpackung darauf hingewiesen, dass jede Kapsel bis zu acht Kilogramm Wäsche reinigen kann.

Verteilung eingestellt

Insgesamt wurden rund 460.000 dieser Waschmittelkapseln von den Wahlkampfbüros der Nationalisten verteilt. Hung Jung-chang, Leiter des Wahlkampfbüros in Zentral-Taiwan, hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt. In einem Video sagte er: „Bei der nächsten Welle von Haus-zu-Haus-Besuchen werden wir diese Art von Wahlkampfmaterial nicht verteilen.“ Weiterhin kündigte er an: „Wir werden die Dorfbewohner über unsere Basisorganisationen darauf hinweisen, dass es sich um Waschmittelkapseln und nicht um Bonbons handelt.“

Unter den ins Krankenhaus eingelieferten Personen befanden sich ein 80-jähriger Mann und eine 86-jährige Frau. Sie konnten nach einer Magenspülung wieder entlassen werden. Die Nationalistische Partei, auch bekannt unter ihrem chinesischen Namen Kuomintang (KMT), tritt bei der heutigen Wahl gegen William Lai von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei und Ko Wen-je von der Volkspartei Taiwans an.