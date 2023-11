Gefängnisstrafe für Vater, der explizite Fotos seiner Ex-Freundin verbreitete

In einem aktuellen Gerichtsprozess in Kroatien wurde Mario M., Vater von drei Kindern, zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte explizite Fotos seiner Ex-Freundin an ihre Familie und Kollegen verschickt und sie auf sozialen Netzwerken veröffentlicht.

In einem beunruhigenden Fall von digitalem Missbrauch hat das Gericht in Split, Mario M., einen dreifachen Vater, zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt. Mario M. hatte explizite Fotos seiner Ex-Freundin ohne deren Einwilligung an ihre Familie, Kollegen und auf sozialen Medien verbreitet.

Die Polizei hatte ihn wegen Missbrauchs expliziter Aufnahmen und Todesdrohungen angeklagt. Seine Taten, die weitreichende Empörung auslösten, umfassten das Versenden dieser Fotos an Familienmitglieder und Kollegen des Opfers sowie ihre Veröffentlichung auf Webseiten von Clubs und ihrer Universität.

Vor Gericht erklärte Mario M., dass er aus Verzweiflung gehandelt habe, nachdem er erfahren hatte, dass das Kind, von dem seine Ex-Freundin behauptete, es sei seines, tatsächlich von einem anderen Mann stammte. Er gab an, in einem Zustand von Schmerz und Trauer unüberlegt gehandelt zu haben.

Erschwerende Faktoren führen zu Gefängnisstrafe

Mario M. lebt seit acht Jahren auf einem Luxusboot im Hafen von Zenta und verdient seinen Lebensunterhalt durch Bootreparaturen. Er hat drei Kinder aus einer früheren Ehe, die in Deutschland leben. Er betonte, dass er sich an ihrem Unterhalt beteiligt habe.

Er äußerte vor Gericht, dass seine Handlungen impulsiv waren und er keine Absicht hatte, seiner Ex-Freundin Schaden zuzufügen. Er bereut seine Taten und versicherte, dass solche Handlungen nicht wieder vorkommen werden. Er plant auch keinen zukünftigen Kontakt mit dem Opfer.

Das Gericht berücksichtigte seine gezeigte Reue als mildernden Umstand. Jedoch wurden der Schweregrad der Rechtsverletzung, seine Hartnäckigkeit bei der Begehung der Straftaten und frühere Verurteilungen als erschwerende Faktoren angesehen.

In der Anklage wurden auch Drohungen zitiert, die Mario M. ausgesprochen hatte, unter anderem die Absicht, Rache zu nehmen, indem er die Fotos und Aufnahmen an diverse Personen und Institutionen weitergibt.