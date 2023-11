Schock in Meidling: Junger Mann stürzt in den Tod

In einem erschütternden Vorfall, der sich am 9. November gegen 18 Uhr in Wien-Meidling ereignete, sprang ein 28-jähriger Mann aus dem Fenster seiner im vierten Stock gelegenen Wohnung. Der junge Mann, der sich bis vor Kurzem in einer psychiatrischen Einrichtung aufgehalten hatte, konnte trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen nicht gerettet werden.

Bewohner des Viertels berichteten von ungewöhnlich lauten Geräuschen, die aus der Wohnung des Mannes drangen und schließlich die Aufmerksamkeit der Polizei erregten. Als die Beamten der WEGA am Ort des Geschehens eintrafen und Zugang zur Wohnung verschafften, war der tragische Sprung bereits geschehen.

Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Umstände, die zu dieser verzweifelten Tat geführt haben, sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Intensive Ermittlungen

Die Wohnung des Verstorbenen präsentierte sich den Beamten in einem Zustand der Verwüstung. Ein zertrümmerter Wohnzimmertisch, überall verstreute Scherben und sichergestellte Suchtmittel zeichnen das Bild einer tiefgreifenden persönlichen Krise.

Die genauen Umstände und Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch Gegenstand intensiver Ermittlungen.