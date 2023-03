Serbien: Vater will seine Kinder aberkennen und beklebte die Stadt mit Plakaten

Die Gemeinde Vlasotince (Serbien) ist seit Tagen mit Plakaten zugepflastert, auf denen ein Mann (34) angeblich seine minderjährigen Kinder im Alter von 10 und 6 Jahren aberkennt. Die Plakate zeigen Fotos und Informationen über den Vater und diese Kinder.

„Bei dieser Gelegenheit möchte ich erklären, dass ich für die oben genannten Personen keine Konsequenzen aufgrund der Fahrlässigkeit ihrer Mutter und der Kinder selbst tragen möchte, die mir das Leben zur Hölle machten“, schrieb er auf die Plakate.

Im Zentrum für Sozialarbeit in Vlasotince berichten sie, dass sie „fassungslos“ seien über das, was der Mann plötzlich getan hat, und dass sie „höchstwahrscheinlich“ diesbezüglich Maßnahmen ergreifen werden. „Was wir wissen, ist, dass die Familie wegen häuslicher Gewalt eine Zeit lang im Schutzhaus war“, sagte das Zentrum. Sie fügten hinzu, dass es ein laufendes Scheidungsverfahren gebe und dass der Vater eine Erklärung abgegeben habe, dass er damit einverstanden sei, dass die Kinder bei der Mutter bleiben.

In Vlasotince gelang es den serbischen Medien, Kontakt mit dem Vater aufzunehmen und zu überprüfen, ob es sich um einen unappetitlichen Scherz handelte. Laut Telgraf.rs sagte der Vater Marko Jankovic, dass es kein Scherz sei. Er erklärte gegenüber den Medien, dass er sich aufgrund familiärer Probleme aus Verzweiflung zu diesem Zug entschlossen habe, und nannte die Einzelheiten der komplizierten familiären Situation, die das Medium aufgrund der Sensibilität nicht veröffentlichen wird.

Jankovic sagte gegenüber Telegraf.rs, dass er sich kürzlich von seiner Frau scheiden ließ, dass er sich Sorgen um seine Kinder mache und dass er aus Vlasotince weggezogen sei. Er sagte, dass er ein physischer Arbeiter ist und davon lebe, und dass er Alimente zahle. Seinen Worten nach habe er niemanden misshandelt, sondern dass er das Opfer sei.

Er enthüllt auch, dass es verschiedene Gerichtsverfahren gab und dass die zuständigen Institutionen, das Zentrum für Sozialarbeit, die Staatsanwaltschaft, das Gericht an der Lösung dieser Fälle beteiligt waren, aber auch, dass er im Gefängnis war.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass auf den Plakaten, die in einer kleinen Stadt im Südosten Serbiens erschienen sind, eine Erklärung des Vaters steht, dass er seinen Sohn V.J. und seine Tochter N.J. aberkennt:

„Ich, Marko Jankovic Kmet, geboren 1988 (Datum der Redaktion bekannt) in Leskovac, verzichte auf meinen Sohn V. J. aus (Straßenname der Redaktion bekannt), geboren 2013 (Datum der Redaktion bekannt) in Leskovac, und auf meine Tochter N. J., geboren 2017. (Datum der Redaktion bekannt) in Leskovac, mit dem Wohnsitz in (Straßenname der Redaktion bekannt). Bei dieser Gelegenheit möchte ich erklären, dass ich für die oben genannten Personen keine Konsequenzen aufgrund der Fahrlässigkeit ihrer Mutter und der Kinder selbst tragen möchte, die mir das Leben zur Hölle machten“, heißt es auf dem Plakat.