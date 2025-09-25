Gefragt: Gesundheits- und Krankenpflegepersonen

Von der Hochschule Campus Wien direkt in den gewünschten Job: Rund 90% der Gesundheits- und Krankenpflege-Studierenden haben schon vor dem Bachelorabschluss fixe Jobzusagen.

Der Bedarf an Gesundheits- und Krankenpflegepersonen ist in den nächsten Jahren enorm, das Berufsfeld bietet breitgefächerte Fachbereiche und somit vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeit. Mit dem Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Campus Wien bereiten Sie sich bestens für diesen zukunftssicheren Beruf vor und steigen in die professionelle Pflege im gehobenen Dienst ein.

Das Studium bildet das Fundament für eine evidenzbasierte Pflege. Studierende erlernen wissenschaftlichen Background und fachspezifische Fertigkeiten. Sie wenden ihr erworbenes Wissen schon ab dem ersten Semester in verschiedenen geriatrischen Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen sowie Krankenhausabteilungen in Praxislernphasen an.

Gesundheit fördern, Krankheit lindern

Gesundheits- und Krankenpflegepersonen arbeiten etwa im Krankenhaus oder in Einrichtungen der Langzeitpflege, und auch in Gesundheits- sowie Primärversorgungszentren. Auch eine selbständige Tätigkeit als mobile Gesundheits- und Krankenpflegeperson ist möglich. Viele Berufserfahrene schätzen und nützen die Möglichkeit zur Spezialisierung in einem Fachgebiet wie Intensivpflege, psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinder- und Jugendlichenpflege.

1 von 3

► Nächster Studienstart: Februar 2026

► Bewerbungsfrist: bis 7.12.2025

► Studiendauer: 6 Semester, Vollzeit

► Abschluss: Bachelor of Science in Health Studies inkl. Berufsberechtigung

► Fördermöglichkeiten: beispielsweise Wiener Pflegeausbildungsprämie und weitere Förderprogramme des waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds – lassen Sie sich individuell beraten!

►Studienstart: 2x pro Jahr – jeweils im Februar und im September

►Sie haben Fragen? Wir informieren Sie gerne!

Monatliche Online-Infosessions

Open House 21.11. oder 20.3.2026

BeSt Graz 16.-18.10. / BeSt Salzburg 20.-23.11. / BeSt Wien 12.-15.3.2026

Starkes Netzwerk

Die Hochschule Campus Wien ist mit großen Playern des Gesundheits- und Sozialwesens bestens vernetzt – davon profitieren auch die Studierenden. Zu den Kooperationspartner*innen zählen der Wiener Gesundheitsverbund, der Fonds Soziales Wien, die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder und das Vinzentinum Wien. Die Hochschule Campus Wien ist gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien und dem Wiener Gesundheitsverbund Teil der Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien.