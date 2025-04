Geheime Klausel! Darum bleibt Arnautovic in Mailand

Die Arnautovic Vertragsverlängerung bei Inter steht kurz bevor. Der formstarke ÖFB-Stürmer soll bereits einem Einjahreskontrakt zugestimmt haben – trotz finanzieller Einbußen.

Marko Arnautovic befindet sich derzeit in Topform! Der 35-jährige Österreicher glänzte als Matchwinner beim 2:1-Erfolg von Inter Mailand und wurde prompt zum Legionär der Woche gekürt. Nun könnte der Stürmer sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk zum 36. Wiegenfest am 19. April machen – einen neuen Kontrakt beim amtierenden italienischen Meister. Die Konstellation könnte kaum günstiger sein: Arnautovic liefert Treffer und Assists, während Inter mit seiner Hilfe auf bestem Weg zur Titelverteidigung in der Serie A ist.

Nach Informationen des gut vernetzten Inter-Insiders Pasquale Guarro steht der ÖFB-Angreifer unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Der Mailänder Klub plant offenbar, dem Routinier einen neuen Einjahresvertrag anzubieten. Arnautovic soll bereits seine Zustimmung signalisiert haben – sogar unter Inkaufnahme finanzieller Einbußen, um bei seinem Herzensverein bleiben zu können. Das übergeordnete Ziel: das Triple!

Historische Chance

Sollte dieses außergewöhnliche Kunststück gelingen, würde sich Arnautovic in die Fußballgeschichtsbücher eintragen. Er stünde dann auf einer Stufe mit Lionel Messi, dem dieses Meisterstück 2009 mit dem FC Barcelona gelang. Der Österreicher wäre erst der zweite Spieler, der in Europa diese bemerkenswerte Leistung vollbringen könnte. Als Belohnung winkt nicht nur die einjährige Vertragsverlängerung, sondern möglicherweise sogar ein Kontrakt bis zur Weltmeisterschaft 2026.

Die kommenden Wochen werden entscheidend: Am Mittwoch steht das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen Bayern München auf dem Programm, nachdem Inter das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Nur eine Woche später will die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi im Duell gegen den Stadtrivalen AC Milan ins Endspiel der Coppa Italia einziehen.

Saudisches Interesse

Die Verantwortlichen von Inter Mailand stehen allerdings unter Zugzwang, denn ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien könnte die Zukunftspläne durchkreuzen. Ein finanzstarker Klub aus der Wüste soll Interesse am ÖFB-Star bekunden. Ein Zufall, dass Arnautovics Bruder und Manager Danijel gerade mit seiner Familie in Dubai verweilt? Wohl kaum!

Für Marko könnte sich die Karriere nun in zwei Richtungen entwickeln: Entweder als historischer Triple-Gewinner oder als neuer Topverdiener in der saudischen Liga.