Polizeieinsatz: Zwei Leichen in Sauna entdeckt

Tote in Sauna Zillingdorf: Zwei Personen wurden leblos in einer privaten Saunaanlage entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt zu den mysteriösen Umständen des Vorfalls.

In einem Privathaus in Zillingdorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land wurden zwei verstorbene Personen in einer Saunaanlage entdeckt, was einen großen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Der Vorfall ereignete sich in den Mittagsstunden, wie der „Kurier“ berichtet.

Familienmitglieder alarmierten Rettungskräfte und Polizei, nachdem sie die beiden leblosen Körper aufgefunden hatten. Trotz des schnellen Eintreffens der Einsatzkräfte kam jede Hilfe zu spät – für beide Personen konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Rätselhafte Todesumstände

Aufgrund der rätselhaften Todesumstände hat nun das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen. Die Behörden prüfen derzeit verschiedene Szenarien: Ein Unglücksfall durch Kohlenmonoxidvergiftung wird ebenso in Betracht gezogen wie ein möglicher Suizid.

Die polizeilichen Untersuchungen dauern an, während Experten versuchen, die genauen Hintergründe des tragischen Vorfalls zu klären.