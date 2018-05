Geheimnis gelüftet: Meghan Markle und Prinz Harry verbringen Flitterwochen am Balkan

Nach ihrer Hochzeit haben Prinz Harry und seine Meghan beschlossen entspannte Flitterwochen am Balkan zu genießen. Medienberichten zufolge hätte die Hochzeitsreise ausfallen sollen, doch diese Reise wollten sich die beiden nicht entgehen lassen.

Pünktlich zum Pfingstwochenende wird sich das Paar in der St. George’s Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. Nach der Hochzeit haben die beiden Luxusflitterwochen in Namibia geplant. Diese Fallen jedoch aus, da Prinz Harry ab Dienstag wieder arbeiten muss.

Kurzerhand haben sich die Schauspielerin und ihr Prinz dazu entschieden das verlängerte Wochenende für einen Kurztrip am Balkan zu nutzen. „Bevor ich die ganze Zeit mit seiner Familie verbringen, ist mir eine Reise am Balkan lieber“, gab die 36-jährige Markle bekannt.

Dass ihre Schwägerin für ihre Hochzeitsreise pro Nacht 4.600 Euro ausgab, stört die bescheidene Amerikanerin nicht. Denn Meghan Markle will es in Dubrovnik, ihrem ersten Zwischenstopp, richtig krachen lassen. Direkt nach der Trauung geht es für das Traumpaar zum Flughafen wo sie mit WizzAir die kroatische Perle ansteuern werden. Am Meer werden sie an einen Campingplatz residieren, wo ein Zelt auf sie wartet.

Danach geht es per Autostopp ins bosnische Medjugorje. „Als Gläubige Christin war es schon immer mein Wunsch mir das Wunder von Medjugorje persönlich anzusehen“, so die 36-Jährige. Mit dem Bus soll die Reise schließlich weiter nach Sarajevo führen, wo die frisch vermählten ihre ersten Cevepe genießen werden. Ohne Zwiebeln aber mit ordentlich viel Kajmak, ließ das Paar durchsickern. Ihr Honeymoon-Abendteuer wird in der serbischen Hauptstadt enden. Hier wird das Brautpaar am Montag mit hupenden Autos durch die Innenstadt fahren, wie es die Tradition vorsieht.

*Diese Meldung hat satirischen Charakter.*