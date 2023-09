Geisterwohnungen: 653.000 Wohnungen in Österreich ohne Meldung

In Österreichs Wohnlandschaft gibt es eine bemerkenswerte Anomalie: Rund 653.000 Wohnungen und Häuser, die offiziell leer zu stehen scheinen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Statistik Austria, die Gebäude- und Wohnungsregister mit dem Melderegister abgleicht.

Zum Stichtag 31. Oktober 2021 umfasste Österreichs Wohnlandschaft rund 2,4 Millionen Gebäude und 4,9 Millionen Wohneinheiten. Doch nur in vier Millionen dieser Wohneinheiten war mindestens eine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet. Ein kleinerer Teil, etwa 4,9 Prozent der Wohnungen, war lediglich mit Nebenwohnsitzmeldungen verzeichnet. Doch was ist mit den restlichen 13,3 Prozent – rund 653.000 Wohneinheiten – in denen offiziell niemand wohnt?

Eigennutzung oder Vermietung

Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas bringt Licht ins Dunkel: „Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und reichen von der Eigennutzung oder Vermietung von Ferienwohnungen über Renovierungstätigkeiten bis hin zum Leerstand vor Neuvermietung beziehungsweise Verkauf“, erklärt er. Es könne sich aber auch um Kleingartenhäuser handeln, oder eine Wohnung könne natürlich auch bewohnt sein, ohne dass jemand an der Adresse gemeldet ist.

Melderegister

Diese Zahlen werfen ein neues Licht auf die Wohnsituation in Österreich. Sie zeigen, dass nicht jede Wohneinheit, die im Melderegister als leer geführt wird, tatsächlich unbewohnt ist. Gleichzeitig verdeutlichen sie, dass der Wohnraum in Österreich vielfältig genutzt wird – sei es als Ferienwohnung, zur Vermietung, während Renovierungsarbeiten oder in der Wartezeit auf neue Mieter oder Käufer.

Die vollständigen Statistiken der Statistik Austria können Sie unter www.statistik.at einsehen. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den Aufgaben und der Rolle von Generaldirektor Tobias Thomas.