Gene Hackman: Ermittlungen wegen mysteriösen Todesumständen

Gene Hackman und seine Frau wurden tot in ihrem Haus in New Mexico aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen verdächtiger Umstände.

Der Tod des renommierten Schauspielers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa in ihrem Haus in New Mexico hat Ermittlungen ausgelöst. Die beiden wurden in verschiedenen Räumen leblos aufgefunden, was die Polizei als „verdächtig“ einstuft. Die Familie des Paares vermutet eine Vergiftung als mögliche Ursache.

Ermittlungen und Vermutungen

Die New Mexico Gas Company ist in die Ermittlungen eingebunden und arbeitet eng mit dem Sheriffbüro von Santa Fe County zusammen, wie Unternehmenssprecher Tim Korte mitteilte. Diese Kooperation deutet darauf hin, dass die Ermittler einen möglichen Kohlenmonoxidvorfall untersuchen könnten.

Hackman, 95 Jahre alt, seine Frau und ihr Hund wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus entdeckt. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdeinwirkung, erklärte Sheriff Adan Mendoza gegenüber der „New York Times“. Die Leichen wurden in unterschiedlichen Zimmern gefunden.

Elizabeth Jean Hackman, die Tochter des Schauspielers, teilte dem Promiportal „TMZ“ mit, dass die Familie über die genaue Todesursache im Unklaren sei. Man vermute jedoch, dass giftige Dämpfe der Auslöser gewesen sein könnten. Das Haus des Paares, das im Jahr 2000 gebaut wurde, weist keine bekannten Gaslecks auf.

Verdächtige Umstände

Berichten zufolge war die Haustür des Hauses unverschlossen, und Betsy Arakawas Leiche wurde im Badezimmer neben einem Heizlüfter entdeckt, umgeben von verstreuten Tabletten. TMZ berichtete, dass Arakawa möglicherweise schon „einige Zeit“ tot war. Gene Hackman wurde in einem anderen Raum, vollständig bekleidet, gefunden. Laut einem von TMZ zitierten Durchsuchungsbefehl stuft die Polizei die Todesumstände als „verdächtig“ ein.

Gene Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler Hollywoods. Seinen Durchbruch feierte er mit „Bonnie und Clyde“ unter der Regie von Arthur Penn. 1972 gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller für „Brennpunkt Brooklyn“.

Weitere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in „Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses“. Einen zweiten Oscar erhielt er 1993 für seine Nebenrolle in „Erbarmungslos“.