Strache plant Comeback: Unterschriften für Wien-Wahl gesammelt

Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Chef, hat die nötigen Unterschriften gesammelt und kandidiert erneut in Wien. Sein Ziel: Einzug ins Stadtparlament.

Die politische Landschaft Wiens könnte sich bald verändern, denn Heinz-Christian Strache, einstiger Chef der Blauen, hat verkündet, dass er die erforderlichen Unterstützungsunterschriften gesammelt hat, um bei der kommenden Gemeinderatswahl am 27. April zu kandidieren. Diese Nachricht verbreiteten die „Salzburger Nachrichten“ in ihrer Onlineausgabe am Abend.

Strache hat es geschafft, wenige Stunden vor Ablauf der Frist in allen 17 Wahlkreisen die jeweils notwendigen 100 Unterstützerinnen und Unterstützer zu mobilisieren. Sein erklärtes Ziel ist der Einzug des „Team HC Strache“ in das Wiener Stadtparlament, das sowohl die Funktion eines Gemeinderats als auch eines Landtags erfüllt.

Herausforderung Fünfprozenthürde

Bei der letzten Wahl im Jahr 2020 scheiterte Strache knapp an der Fünfprozenthürde mit einem Stimmenanteil von 3,27 Prozent.

Dennoch ist seine Liste mittlerweile in einigen Bezirksparlamenten präsent.