Tod von Gene Hackman: Neue Details enthüllt

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Ursachen.

Der tragische Vorfall um den berühmten Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa hat die Öffentlichkeit erschüttert. Beide wurden leblos in ihrem Zuhause in Santa Fe aufgefunden. Die Polizei von Santa Fe hat bekanntgegeben, dass es keinerlei Anzeichen von Gewalt gibt. Elizabeth Jean, die Tochter des Paares, äußerte die Vermutung, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung die Ursache sein könnte, obwohl die Feuerwehr bei einer Untersuchung keine Hinweise auf ein Gasleck fand.

Hintergründe des Vorfalls

Neue Informationen vom Büro des Sheriffs in Santa Fe geben Aufschluss über die Ereignisse. Am 26. Februar 2025, um etwa 13:45 Uhr, wurden die Beamten zur Adresse Old Sunset Trail im Hyde Park gerufen. Dort fanden sie Gene Hackman, Betsy Arakawa und ihren Hund tot vor. Der Deutsche Schäferhund des Paares wurde in der Toilette, nahe bei Frau Arakawa, entdeckt.

Ein Detektiv vor Ort vermutete, dass das Paar schon länger tot war, da die Körper bereits Verwesungsanzeichen zeigten. Neben Frau Arakawa lag eine umgekippte Medikamentenflasche, während Gene Hackman in einem anderen Raum gefunden wurde, neben ihm eine Sonnenbrille und ein Gehstock, was auf einen möglichen Sturz hindeutete.

Zwei weitere Hunde des Paares waren auf dem Anwesen – einer draußen, der andere im Haus.