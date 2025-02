Ronaldo will spanischen Klub kaufen: Klubbesitzer statt Spieler?

Cristiano Ronaldo plant, in den spanischen Fußball zurückzukehren, jedoch nicht als Spieler. Berichten zufolge will er den FC Valencia übernehmen.

Cristiano Ronaldo, der bekannte portugiesische Fußballstar, erwägt Berichten zufolge, in den spanischen Fußball zurückzukehren, jedoch in einer völlig neuen Funktion. Laut spanischen Medienberichten, die von der französischen Plattform Foot Mercato verbreitet wurden, plant Ronaldo, die Mehrheitseigentümerschaft des FC Valencia zu übernehmen. Derzeit spielt Ronaldo für Al Nassr in Saudi-Arabien, doch er soll bereits Gespräche mit dem aktuellen Besitzer von Valencia, Peter Lim, geführt haben. Lim und Ronaldo verbindet eine langjährige geschäftliche Partnerschaft sowie eine enge persönliche Freundschaft. Zudem hält Lim die Bildrechte von Ronaldo, wie Foot Mercato berichtet.

Ronaldo als Klubbesitzer

Es wird angenommen, dass Lim seine gesamten Anteile am Ende der laufenden Saison verkaufen möchte, und Ronaldo zeigt Interesse an diesem Kauf. Der portugiesische Fußballstar plant angeblich, nach seiner aktiven Karriere wieder in Spanien zu leben. Ein entscheidender Aspekt dieses möglichen Deals könnte die finanzielle Unterstützung sein, die Ronaldo von saudischen Investmentfonds erhalten könnte, die mit der königlichen Familie verbunden sind.

Diese Fonds sollen angeblich einen Teil der Kosten für den Erwerb des Vereins übernehmen. Sollte dieser Plan umgesetzt werden, würde dies eine bedeutende Veränderung in Ronaldos Karriere darstellen, indem er sich vom aktiven Spieler zum Klubbesitzer wandelt.

Valencias Geschichte

Valencia ist ein traditionsreicher spanischer Fußballverein, der sechsmal die nationale Meisterschaft und achtmal den nationalen Pokal gewonnen hat. Der Verein verfügt außerdem über einen spanischen Supercup. In den Jahren 2000 und 2001 erreichte Valencia das Finale der Champions League, verlor jedoch gegen Real Madrid und Bayern München. Der 1919 gegründete Verein trägt seine Heimspiele im Mestalla-Stadion aus, das Platz für 49.000 Zuschauer bietet.

Seit 2014 ist der singapurische Milliardär Peter Lim Eigentümer des Vereins. Die Fans sind jedoch unzufrieden mit seiner Führung, was auf zahlreiche Trainerwechsel, Spielertransfers und enttäuschende Ergebnisse zurückzuführen ist.