Gewinner des Balkan Minds Business Awards

Die österreichische Plattform für Menschen mit Migrationshintergrund vom Balkan und Umgebung, Balkan Minds, hat am Wochenende ihren Business Award verliehen. In Österreich ist es die erste Business Auszeichnung für Menschen mit Migrationshintergrund.

Mit rund 100 Gästen wurde der erste Balkan Minds Business Award im Café Caprice in Salzburg verliehen. Mit dieser Aktion werden Menschen mit Migrationsbiografie geehrt. In Österreich ist es die erste Auszeichnung dieser Art.

“Was jungen Menschen oft fehlt, sind Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. In der Migra-Szene ist das nach wie vor ein Kernproblem. Genau da möchte ich mit dieser Initiative ansetzen und Menschen mit ausländischen Wurzeln eine Bühne bieten. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Event genau das geschafft habe.”, so Nela Pećić, Gründerin von Balkan Minds.

Auswahl & Jury

Den Award bekommen eine Frau und ein Mann für die beste Initiative, ein Projekt, Event, Produkt oder eine Dienstleistung. Das sind vor allem Menschen, die mit ihrem besonderen Engagement einen wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft leisten.

Ein weiterer Mehrwert ist die Wertschätzung von Skills, die durch das Aufwachsen in zwei Kulturen entstehen. Ob Gründer, Managerinnen oder Freiberufliche – derartige Charaktere inspirieren als Role Models mit ihrer Erfolgsgeschichte und fördern so generations- und kulturübergreifendes Empowerment.

Nach der Nominierungsphase bewertet eine Jury alle Einsendungen anhand von drei Kriterien: USP, Empowerment, Mehrwert für Wirtschaft, Gesundheit & Kultur.

Gewinner aus 25 TeilnehmerInnen

Dieses Jahr konnte YouTuberin, Kinderbuchautorin und die oberösterreichische Gemeinderätin Elma Pandžić mit ihrem Blog “Hanuma kocht” überzeugen. Und auch Ivan Cindrić, CEO der Flocke GmbH, konnte mit dem ersten Lebensmittelunternehmen für Autoimmun-Patienten einen Business Award mit nachhause nehmen.