Gratis-Essen: McDonald’s bringt die VIP-Goldkarte auf den Markt! (FOTO)

Schon lange geht das Gerücht umher, dass McDonald’s eigene VIP-Karten verteilt, die es Kunden ermöglichen beim Fastfood-Riesen bis zu einem Jahr gratis zu essen. McDonald’s in Großbritannien scheint dies nun auch offiziell zu bestätigen.

Um in den Besitz bzw. Genuss der Karte zu kommen, muss man übrigens gar kein Promi sein. Auch die Normalsterblichen unter uns können sich das goldene Stück sichern.

You know what’s coming. And this year it’s going to be even more special. Watch this space 👀 #McDonaldsVIP pic.twitter.com/lh9qlWGaVb

— McDonald’s UK (@McDonaldsUK) March 2, 2020